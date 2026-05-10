Шефът на Тракхаус Априлия напуска, за да поеме заводския тим на Хонда

Давиде Бривио ще напусне отбора на Тракхаус Априлия в MotoGP в края на настоящия сезон, за да се присъедини към заводския екип на Хонда за началото на новата 850-кубикова ера в кралския клас.

Новината за този трансфер първо беше съобщена от Sky Italia, а по-късно е била потвърдена за motorsport.com и от източници на медия. За Бривио това ще е завръщане в заводски състав, след като в миналото той беше част от отборите на Ямаха и Сузуки.

И в двата случая той успя да изгради шампионски тимове, а веднага след триумфа си със Сузуки и Жоан Мир през 2020 той се насочи към Формула 1, където първоначално той беше състезателен директор в Алпин. Впоследствие Бривио заемаше различни позиции в тима от Енстоун преди да се завърне в MotoGP през 2024 година с Тракхаус Априлия.

Сега обаче Бривио ще се раздели с отбора на Джъстин Маркс, за да се насочи към Хонда, където ще бъде вътрешен консултант. Екипът на японците ще продължи да бъде ръководен от Алберт Пудж, но в неговата ръководна структура ще има много повече японци спрямо последните години.

Очаква се догодина заводски пилоти на Хонда на бъдат Фабио Куартараро и Давид Алонсо, а за сателитния екип на LCR Хонда да продължат да карат Йоан Зарко и Диого Морейра. Договорите на всички обаче няма да бъдат обявени преди края на преговорите между промоутъра на шампионата и производителите, които не вървят никак гладко.

Снимки: Gettyimages