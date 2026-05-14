Веласкес дава пресконференция преди дербито с ЦСКА

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу ЦСКА от 5-ия кръг на плейофите в efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в петък, 15 май, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в петък стартира в 16:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Дербито с ЦСКА е в събота, 16 май, от 16:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".