Царукян обясни за ужасните мигове на Чимаев преди загубата от Стрикланд

Арман Царукян е имал доста тежка задача да закара Хамзат Чимаев до кантара. Чимаев трябваше да влезе в категорията до 83,9 кг или по-малко за защитата на титлата си в средна категория срещу Шон Стрикланд на UFC 328, а това изобщо не беше лесно.

UFC 328: Справи ли се Чимаев с кантара? Заслужено ли Стрикланд спечели?

Когато дойде време за официалното претегляне, Чимаев успешно влезе в нормата, но изглеждаше некомфортно. По-късно той загуби титлата си от Шон Стрикланд със съдийско решение след петрундова битка, в която енергийните нива на Чимаев видимо спаднаха след спечеления първи рунд. Според Царукян Чимаев почти е загубил битката още преди изобщо да тръгне към октагона.

„От първия ден на тренировъчния лагер той свали 18,1 кг“, каза Царукян в подкаста JAXXON. „В бойната седмица трябваше да свали 5,9 кг. Във вторник трябваше да свали около 5,4 или 5,9 кг. Първите 4,1 кг бяха лесни, но после му стана зле през нощта.

Събуди се и ни каза: "Чувствам се толкова слаб, нямам никаква енергия. Не знам как ще сваля последните 1,8 кг." Но ние го натиснахме много здраво. Той не искаше да го прави. Не искаше да довърши свалянето, но екипът — аз и треньорите — се опитахме да го накараме да влезе в категорията. И той успя.“

Една от причините Чимаев да трябва да сваля от толкова високо тегло е, че се е подготвял за преминаване в категория до 93 кг, вместо за защита на титлата в средна категория. И Царукян, и коментаторът на UFC Джо Роугън прокараха тази версия, макар да не е ясно дали това е било официално обсъждано между Чимаев и UFC.

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Във всеки случай Чимаев изглеждаше толкова зле на кантара, че в социалните мрежи тръгнаха слухове, че всъщност не е влязъл в категорията и е получил благоприятно отношение от атлетическата комисия на Ню Джърси. Царукян отхвърли това, твърдейки, че протоколът на UFC прави подобни измами невъзможни.

„Той влезе в категорията, защото преди официалното претегляне минаваш през още едно претегляне — UFC те проверява, проверява теглото ти, и там всичко беше наред. След това те пускат“, каза Царукян. „Ако автоматичният кантар покаже 84,4 кг, не можеш да отидеш на официалното претегляне.“

Арман Царукян коментира първата загуба на Хамзат Чимаев в UFC

Царукян също е уверен, че ако не беше тежкото сваляне на килограми, двубоят на Чимаев със Стрикланд щеше да се развие по различен начин. След загубата на Чимаев Царукян също намекна, че съдиите са сбъркали с точкуването. Той определено не смята, че Стрикланд е направил достатъчно, за да вземе титлата в средна категория.

„Свалянето беше тежко, беше много грубо сваляне“, каза Царукян. „На следващата сутрин той се чувстваше добре, попитах го. Но в боя видяхме, че след първия рунд се умори и просто започна да разменя удари. Да, най-вероятно причината е свалянето на килограми. Още не съм говорил с него за самия мач, за свалянето и как се е чувствал по време на боя, но най-вероятно е от свалянето, защото тук на тренировки правеше спаринги по пет рунда без спиране, биеше всички, бореше се по 25 минути.

След първия рунд си помислих, че може да направи още четири такива рунда и мачът е наш. Но все още мисля, че беше оспорван двубой. А в оспорван двубой шампионът трябва да си остане шампион, докато претендентът трябва да вземе пояса, когато победи убедително — не просто в оспорван мач, в който му дават победата.“

Снимки: Gettyimages