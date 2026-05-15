Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

Легендите на женския ММА Ронда Раузи и Джина Карано са готови за своя дългоочакван дуел.

На официалния кантар в петък преди първата галавечер на MVP MMA, излъчвана по Netflix, Раузи и Карано успешно покриха изискванията за категория перо. Раузи закова кантара на 64.4 кг., а Карано 64.1 кг.. Това беше първото официално претегляне за Раузи от последния ѝ мач в UFC през 2016 г. и първо за Карано, откакто се оттегли от спорта през 2009 г.

Любимците на феновете Нейт Диаз и Майк Пери също преминаха кантара безпроблемно за подглавния двубой в полусредна категория. Диаз регистрира 76.4 кг., а Пери – 77 кг.

Третият голям сблъсък от обявената тройна основна карта противопоставя бившия шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану и победителя в турнира на PFL за 2018 г. Филипе Линс. Както се очакваше, Нгану ще влезе в клетката в събота със значително предимство в размерите. Той официално тежеше 116.5 кг., което е с почти 17 кг повече от Линс.

Всички 22-ма бойци, които ще се състезават в събота, успешно влязоха в своите категории за дебютното събитие на MVP MMA. Галавечерта ще се проведе в "Intuit Dome" в Лос Анджелис и ще се излъчва на живо по Netflix. Очаква се галата да започне в 04:00 часа, българско време.