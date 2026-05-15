Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

  • 15 май 2026 | 20:41
  • 358
  • 0
Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

Легендите на женския ММА Ронда Раузи и Джина Карано са готови за своя дългоочакван дуел.

На официалния кантар в петък преди първата галавечер на MVP MMA, излъчвана по Netflix, Раузи и Карано успешно покриха изискванията за категория перо. Раузи закова кантара на 64.4 кг., а Карано 64.1 кг.. Това беше първото официално претегляне за Раузи от последния ѝ мач в UFC през 2016 г. и първо за Карано, откакто се оттегли от спорта през 2009 г.

Любимците на феновете Нейт Диаз и Майк Пери също преминаха кантара безпроблемно за подглавния двубой в полусредна категория. Диаз регистрира 76.4 кг., а Пери – 77 кг.

Третият голям сблъсък от обявената тройна основна карта противопоставя бившия шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану и победителя в турнира на PFL за 2018 г. Филипе Линс. Както се очакваше, Нгану ще влезе в клетката в събота със значително предимство в размерите. Той официално тежеше 116.5 кг., което е с почти 17 кг повече от Линс.

Всички 22-ма бойци, които ще се състезават в събота, успешно влязоха в своите категории за дебютното събитие на MVP MMA. Галавечерта ще се проведе в "Intuit Dome" в Лос Анджелис и ще се излъчва на живо по Netflix. Очаква се галата да започне в 04:00 часа, българско време.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

  • 15 май 2026 | 18:11
  • 443
  • 0
Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

  • 15 май 2026 | 18:04
  • 419
  • 0
Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

  • 15 май 2026 | 17:23
  • 657
  • 1
ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

  • 15 май 2026 | 17:19
  • 439
  • 0
IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

  • 15 май 2026 | 17:15
  • 421
  • 0
UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

  • 15 май 2026 | 15:48
  • 1811
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 12725
  • 100
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 23287
  • 43
Съставите на Астън Вила и Ливърпул

Съставите на Астън Вила и Ливърпул

  • 15 май 2026 | 20:59
  • 1158
  • 0
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 3571
  • 5
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 12808
  • 5
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 40755
  • 165