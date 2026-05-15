Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

България има трети финалист на Европейското първенство по борба за юноши и девойки в Самоков, след като Стефан Стефанов продължи отличната си серия в тежката категория на свободния стил. Българинът записа три победи, не загуби нито една точка и е финалист на 110 кг.

По-рано на турнира Георги Мърков-младши стана шампион в класическия стил, а днес Андреа Нисева ще се бори на финал при дамите.

Стефанов започна турнира с 11:0 срещу Тимофий Тринчук (Украйна), след което надви Ернестс Стабинс (Латвия) с 5:0. На полуфиналите българският национал се изправи срещу Абдуррахман Байсал (Турция) и спечели с 3:0, което осигури още един медал за България. Негов съперник в битката за златото утре ще бъде Муртаз Багдавадзе (Грузия).

Мерт Мустафов (55 кг) и Петко Саракостов (65 кг) ще се борят на репешажи в събота, а Емир Джеватов (48 кг) и Алберт Шукри (80 кг) отпаднаха.