Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Симеон Наковски след успеха в Мадрид: Трудът ми се възнагради по най-добрия начин

Симеон Наковски след успеха в Мадрид: Трудът ми се възнагради по най-добрия начин

  • 15 май 2026 | 20:35
  • 1474
  • 0
Симеон Наковски след успеха в Мадрид: Трудът ми се възнагради по най-добрия начин

Европейският шампион на веригата "World Kickboxing Network" (WKN) в категория супер-перо Симеон Наковски и неговият личен треньор Крум Петров гостуваха в студиото на "Sportal Fight Club".

Само седмица след успеха в Мадрид, който донесе титлата на Наковски, кикбоксьорът и треньорът му разговаряха с редактора в екипа ни Борис Тонев и показаха пояса в студиото ни.

Победата в Мадрид бе пета поредна с нокаут за Наковски, а той споделя, че си е тръгнал от испанската столица невредим, тъй като се саморазправи със съперника си са по-малко от един рунд. Многократният шампион на България по кикбокс разкрива още, че по време на загрявката за битката е гледал видео клип на неговия 2-годишен син, който му е дал допълнителна мотивация и е знаел, че няма как завърши дуела без да бъде вдигната ръката му.

"Моята приятелка ми изпрати клип на моя син, който ми казва "Тати, донеси ми колана". Аз и преди тов знаех, че няма как да загубя, защото съм много натрениран и излизам да се бия, а не да се надигравам и да чакам, но когато видях това клипче...и най-малкото съмнение в мен изчезна"

Спортистът от Плевен заяви категорично, че е готов да защитава титлата където и да е срещу когото и да е.

Вижте цялото интервю с Наковски и Петров тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

  • 15 май 2026 | 18:11
  • 443
  • 0
Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

  • 15 май 2026 | 18:04
  • 419
  • 0
Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

  • 15 май 2026 | 17:23
  • 657
  • 1
ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

  • 15 май 2026 | 17:19
  • 439
  • 0
IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

  • 15 май 2026 | 17:15
  • 419
  • 0
UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

  • 15 май 2026 | 15:48
  • 1807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 12702
  • 100
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 23272
  • 43
Съставите на Астън Вила и Ливърпул

Съставите на Астън Вила и Ливърпул

  • 15 май 2026 | 20:59
  • 1145
  • 0
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 3564
  • 5
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 12804
  • 5
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 40746
  • 165