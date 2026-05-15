Симеон Наковски след успеха в Мадрид: Трудът ми се възнагради по най-добрия начин

Европейският шампион на веригата "World Kickboxing Network" (WKN) в категория супер-перо Симеон Наковски и неговият личен треньор Крум Петров гостуваха в студиото на "Sportal Fight Club".

Само седмица след успеха в Мадрид, който донесе титлата на Наковски, кикбоксьорът и треньорът му разговаряха с редактора в екипа ни Борис Тонев и показаха пояса в студиото ни.

Победата в Мадрид бе пета поредна с нокаут за Наковски, а той споделя, че си е тръгнал от испанската столица невредим, тъй като се саморазправи със съперника си са по-малко от един рунд. Многократният шампион на България по кикбокс разкрива още, че по време на загрявката за битката е гледал видео клип на неговия 2-годишен син, който му е дал допълнителна мотивация и е знаел, че няма как завърши дуела без да бъде вдигната ръката му.

"Моята приятелка ми изпрати клип на моя син, който ми казва "Тати, донеси ми колана". Аз и преди тов знаех, че няма как да загубя, защото съм много натрениран и излизам да се бия, а не да се надигравам и да чакам, но когато видях това клипче...и най-малкото съмнение в мен изчезна"

Спортистът от Плевен заяви категорично, че е готов да защитава титлата където и да е срещу когото и да е.

