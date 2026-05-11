Арман Царукян коментира първата загуба на Хамзат Чимаев в UFC

Според Арман Царукян, Хамзат Чимаев е трябвало да спечели битката си на UFC 328. Царукян, който беше в ъгъла на Чимаев по време на събитието, изрази подкрепата си за него след загубата от Шон Стрикланд.

В основния двубой на вечерта в събота, проведен в "Prudential Center" в Нюарк, Ню Джърси, Шон Стрикланд завоюва за втори път титлата на UFC в средна категория. Той постигна победа с неединодушно съдийско решение над Чимаев след оспорвана битка в пет рунда. След края на мача Стрикланд и Чимаев изглеждаха стоплили отношенията си след напрегнатия период преди двубоя, но Царукян не изглежда доволен от крайния резултат.

„Тази вечер се бихме със сърце и душа и всички, които гледаха, знаят какво всъщност се случи“, написа Царукян в Instagram. „Горе главата, шампионе. Скоро ще си върнеш колана.“

Макар и да не го заявява директно, Царукян очевидно критикува съдийското решение. Двама от съдиите, Ерик Колон и Сал Д'Амато, отсъдиха 48-47 в полза на Стрикланд, давайки му рундове 2, 3 и 5. Третият съдия, Сю Санидад, даде 48-47 за Чимаев, присъждайки му рундове 1, 4 и 5.

Царукян работи в тясно сътрудничество с Чимаев в подготовката за първата му защита на титлата, така че не е изненадващо, че застава на страната на вече бившия шампион. Сега Чимаев ще трябва да се възстанови след първата загуба в кариерата си. Той спечели пояса с убедителна победа с единодушно решение над Дрикус дю Плеси на UFC 319 миналия август, но срещу издръжливия Стрикланд изпитваше трудности да поддържа постоянна офанзива.

Сега изглежда, че Чимаев ще се премести в полутежка категория, въпреки че намекна и за възможността за реванш със Стрикланд след поражението си в събота.

