Андреа Нисева: Знам, че мога повече

Сребърната медалистка Андреа Нисева знае, че може повече и ще го изисква от себе си в следващи състезания. Днес българската националка стана втора на 61 кг от Европейското първенство по борба до 17 години в Самоков, след като бе туширана на финала от Йозденур Йозмез.

"Радвам се, че спечелих медал, но бих била по-щастлива, ако беше златен. Знам, че мога повече", каза Нисева, цитирана на официалния уебсайт на федерацията.

"На финала по-скоро емоциите ми повлияха, допуснах грешка... Иначе финалната среща не ми беше най-трудната, а по-скоро с беларускинята на осминафиналите. Като цяло тежко състезание с трудни съпернички. Но гледам напред, трупам опит. И като всеки спортист, и аз мечтая да стигна до олимпийското злато един ден. Благодаря на България, че ми даде възможността да се състезавам", каза тя.

Нисева се състезава за клуб "Димитър Кумчев" в Асеновград от 2022. Тя има две по-малки сестри – 14-годишната Мария и 10-годишната Ивана, които също тренират борба. Двете също бяха в залата и подкрепяха сестра си.

"Много емоционално състезание. Благодаря за подкрепата не само на моето семейство, но и на треньорите в националния отбор и на тези в моя клуб, на съотборничките ми и на публиката", добави Нисева.