Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Андреа Нисева: Знам, че мога повече

Андреа Нисева: Знам, че мога повече

  • 15 май 2026 | 23:43
  • 207
  • 0
Андреа Нисева: Знам, че мога повече

Сребърната медалистка Андреа Нисева знае, че може повече и ще го изисква от себе си в следващи състезания. Днес българската националка стана втора на 61 кг от Европейското първенство по борба до 17 години в Самоков, след като бе туширана на финала от Йозденур Йозмез.

"Радвам се, че спечелих медал, но бих била по-щастлива, ако беше златен. Знам, че мога повече", каза Нисева, цитирана на официалния уебсайт на федерацията.

"На финала по-скоро емоциите ми повлияха, допуснах грешка... Иначе финалната среща не ми беше най-трудната, а по-скоро с беларускинята на осминафиналите. Като цяло тежко състезание с трудни съпернички. Но гледам напред, трупам опит. И като всеки спортист, и аз мечтая да стигна до олимпийското злато един ден. Благодаря на България, че ми даде възможността да се състезавам", каза тя.

Нисева се състезава за клуб "Димитър Кумчев" в Асеновград от 2022. Тя има две по-малки сестри – 14-годишната Мария и 10-годишната Ивана, които също тренират борба. Двете също бяха в залата и подкрепяха сестра си.

"Много емоционално състезание. Благодаря за подкрепата не само на моето семейство, но и на треньорите в националния отбор и на тези в моя клуб, на съотборничките ми и на публиката", добави Нисева.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

  • 15 май 2026 | 18:11
  • 547
  • 0
Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

  • 15 май 2026 | 18:04
  • 506
  • 0
Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

  • 15 май 2026 | 17:23
  • 846
  • 1
ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

  • 15 май 2026 | 17:19
  • 545
  • 0
IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

  • 15 май 2026 | 17:15
  • 545
  • 0
UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

  • 15 май 2026 | 15:48
  • 2174
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 20185
  • 232
Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

  • 16 май 2026 | 00:00
  • 9809
  • 47
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 27731
  • 55
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 5735
  • 9
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 15497
  • 7
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 44651
  • 183