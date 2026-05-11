UFC 328: Справи ли се Чимаев с кантара? Заслужено ли Стрикланд спечели?

Студиото на "Sportal Fight Club" бе домакин на дискусии не само преди събитието UFC 328, но и след битките в Ню Джързи през изминалия уикенд.

Специален гост в студиото бе един от коментаторите на бойните гали на UFC в българския ефир и спортен журналист - Георги Петков. Основателят на YouTube канала "Неформално с Георги Петков" даде своето мнение и анализира сблъсъците от основната карта на изданието UFC 328.

Петков коментира и спорна ситуация, която се разигра преди самата бойна гала - официалното претегляне на Хамзат Чимаев. Журналистът изрази съмненията си относно правилното измерване на личното тегло на бившия шампион, тъй като чеченецът се качи за твърде кратко време на везната. Механичният кантар пък не "закова" за дълго време на шампионските килограми - 83.9 кг.

Петков и Тонев коментираха и съдийското решение, което предизвика много полемики и вълна от недоволство сред ММА феновете. С два на един съдийски гласа в негова полза Шон Стрикланд бе обявен за победител след пет рунда битка в октагона в "Пруденшъл Център" в Нюарк. Американецът нанесе повече удари в двубоя, но пък бе повален девет пъти от Чимаев. Чеченецът пък бе по-доминантен във времето контрол на земята и пресира съперника си в стойка през по-голямата част от двубоя.

Тонев и Петков коментираха и други фактори, свързани с представянето на двамата бойци - свалянето на килограми, контузии и психологически нагласи.

