Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC 328: Справи ли се Чимаев с кантара? Заслужено ли Стрикланд спечели?

UFC 328: Справи ли се Чимаев с кантара? Заслужено ли Стрикланд спечели?

  • 11 май 2026 | 15:50
  • 659
  • 0

Студиото на "Sportal Fight Club" бе домакин на дискусии не само преди събитието UFC 328, но и след битките в Ню Джързи през изминалия уикенд.

Специален гост в студиото бе един от коментаторите на бойните гали на UFC в българския ефир и спортен журналист - Георги Петков. Основателят на YouTube канала "Неформално с Георги Петков" даде своето мнение и анализира сблъсъците от основната карта на изданието UFC 328.

Петков коментира и спорна ситуация, която се разигра преди самата бойна гала - официалното претегляне на Хамзат Чимаев. Журналистът изрази съмненията си относно правилното измерване на личното тегло на бившия шампион, тъй като чеченецът се качи за твърде кратко време на везната. Механичният кантар пък не "закова" за дълго време на шампионските килограми - 83.9 кг.

Шон Стрикланд нападна Хамзат Чимаев: Ти си измамник, не си покри категорията
Шон Стрикланд нападна Хамзат Чимаев: Ти си измамник, не си покри категорията

Петков и Тонев коментираха и съдийското решение, което предизвика много полемики и вълна от недоволство сред ММА феновете. С два на един съдийски гласа в негова полза Шон Стрикланд бе обявен за победител след пет рунда битка в октагона в "Пруденшъл Център" в Нюарк. Американецът нанесе повече удари в двубоя, но пък бе повален девет пъти от Чимаев. Чеченецът пък бе по-доминантен във времето контрол на земята и пресира съперника си в стойка през по-голямата част от двубоя.

Тонев и Петков коментираха и други фактори, свързани с представянето на двамата бойци - свалянето на килограми, контузии и психологически нагласи.

Стрикланд сподели за контузия, която е получил дни преди UFC 328
Стрикланд сподели за контузия, която е получил дни преди UFC 328

Вижте целия разговор в студиото ни, в който експертният панел дискутира и останалите битки от основната карта на UFC 328:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

В Англия спрягат дерби Дюбоа - Итаума

В Англия спрягат дерби Дюбоа - Итаума

  • 11 май 2026 | 11:26
  • 607
  • 2
Арман Царукян коментира първата загуба на Хамзат Чимаев в UFC

Арман Царукян коментира първата загуба на Хамзат Чимаев в UFC

  • 11 май 2026 | 11:18
  • 1256
  • 0
116 родни джудоки се включиха в квалификациите за Балканското за момичета и момчета

116 родни джудоки се включиха в квалификациите за Балканското за момичета и момчета

  • 11 май 2026 | 09:41
  • 308
  • 0
Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва

Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва

  • 11 май 2026 | 09:35
  • 431
  • 0
Петима българи в първия ден на Евро 2026 по борба за кадети

Петима българи в първия ден на Евро 2026 по борба за кадети

  • 11 май 2026 | 08:47
  • 919
  • 0
Втори медал за Лазар Шопов в САЩ

Втори медал за Лазар Шопов в САЩ

  • 10 май 2026 | 19:06
  • 1030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 5739
  • 64
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 19662
  • 193
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 9524
  • 12
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 33842
  • 96
Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

  • 11 май 2026 | 14:17
  • 4635
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 13915
  • 19