Андреа Нисева се пребори сребърен медал на Европейското по борба в Самоков

  • 15 май 2026 | 19:42
Българката Андреа Нисева спечели сребърен медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, след като загуби финала на категория до 61 кг за жени. Това е второ отличие за младите национали след златото на Георги Мърков-младши в класическия стил.

Нисева, на 16 години, срещна позната съперничка на финала - Йозденур Йозмез, която я победи и миналата година, но на полуфиналите. Туркинята спечели с туш срещу Нисева, която все пак записа най-доброто постижение в младата си кариера.

По-рано Нисева отстрани три съпернички на турнира - туш срещу Теа Донева (Република Северна Македония), 4:1 срещу Мария Хрушчова (Беларус) и 6:4 срещу Сурае Абасой (Финландия).

Това няма да бъде последният медал за българските национали, тъй като Стефан Стефанов е финалист на 110 кг свободен стил, Мерт Мустафов и Петко Саракостов са на репешажи, а последните състезатели стартират квалификациите си утре в "Арена Самоков".

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

"Червените" разграбиха и новата партида билети

Тунчев преподипса с Арда

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

