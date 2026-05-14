Три добри новини за Челси преди финала с Манчестър Сити

  • 14 май 2026 | 16:43
Трима от важните играчи на Челси, които пропуснаха последните мачове на отбора, се завръщат точно за финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити. Това са Роберт Санчес, Педро Нето и Алехандро Гарначо. Вратарят получи удар в главата по време на мача с Нотингам Форест на 4 май, а двамата флангови футболисти пропуснаха последните две срещи, след като преди това бяха титуляри в полуфинала с Лийдс.

“Педро Нето и Алехандро Гарначо тренираха добре тази седмица. Изглеждат добре. Същото важи и за Санчес. Той също тренира добре и сме обнадеждени за събота.

Ще се опитаме да постигнем същото представяне, което показахме срещу Лийдс и Ливърпул, но това е голям мач, който се надяваме да спечелим. Играем срещу отличен отбор с отличен треньор. Трябва да бъдем в най-добрата си форма. Това е финал за ФА Къп, така че искаме да го спечелим. Състезанието е огромно, престижно, а клубът има история и в този турнир, печелейки го осем пъти. Нашият фокус е върху това да се представим възможно най-добре срещу отбор от висок клас”, заяви временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън по време на своята пресконференция.

Запитан за слуховете от последните дни, свързващи упорито Челси с Чаби Алонсо, Макфарлън отговори: “ Има много имена, свързани с работата. Не е моя работа да казвам кой трябва да я получи или кой е добър мениджър и кой не е. Моята работа е да подготвя отбора за събота и това е всичко, върху което ще се съсредоточа.“

Снимки: Gettyimages

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

