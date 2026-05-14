Три добри новини за Челси преди финала с Манчестър Сити

Трима от важните играчи на Челси, които пропуснаха последните мачове на отбора, се завръщат точно за финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити. Това са Роберт Санчес, Педро Нето и Алехандро Гарначо. Вратарят получи удар в главата по време на мача с Нотингам Форест на 4 май, а двамата флангови футболисти пропуснаха последните две срещи, след като преди това бяха титуляри в полуфинала с Лийдс.
“Педро Нето и Алехандро Гарначо тренираха добре тази седмица. Изглеждат добре. Същото важи и за Санчес. Той също тренира добре и сме обнадеждени за събота.
Ще се опитаме да постигнем същото представяне, което показахме срещу Лийдс и Ливърпул, но това е голям мач, който се надяваме да спечелим. Играем срещу отличен отбор с отличен треньор. Трябва да бъдем в най-добрата си форма. Това е финал за ФА Къп, така че искаме да го спечелим. Състезанието е огромно, престижно, а клубът има история и в този турнир, печелейки го осем пъти. Нашият фокус е върху това да се представим възможно най-добре срещу отбор от висок клас”, заяви временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън по време на своята пресконференция.
Запитан за слуховете от последните дни, свързващи упорито Челси с Чаби Алонсо, Макфарлън отговори: “ Има много имена, свързани с работата. Не е моя работа да казвам кой трябва да я получи или кой е добър мениджър и кой не е. Моята работа е да подготвя отбора за събота и това е всичко, върху което ще се съсредоточа.“
Снимки: Gettyimages