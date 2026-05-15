Хулио Веласкес: Дербито с ЦСКА е извънземно

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред португалското издание ZeroZero за триумфа в българското първенство, предизвикателствата и спецификата на футбола на Балканите.

17 години по-късно Левски отново е шампион на България. Сложихте край на хегемонията на Лудогорец, който имаше 14 поредни титли. Как бихте описали това усещане?

- Бяхме много щастливи, много доволни. Всичко се разви добре. Говорим за клуб, който не беше печелил шампионата от почти две десетилетия. Това е много време. Лудогорец беше ставал шампион 14 пъти поред. Този клуб има невероятна история, но това е било много отдавна. Така че това не е просто поредната титла, а такава, която прекъсва хегемония. Феновете са изключително щастливи. Всички знаят каква е разликата в бюджетите. Тя е много голяма.

Пристигнахте в средата на миналия сезон и постигнахте второ място. Този път титлата не ви се изплъзна...

- Когато пристигнахме, отборът имаше някои проблеми. В началото бяхме много далеч от Лудогорец, на 13 точки. Всичко през онзи полусезон се разви много добре и успяхме да достигнем до втората позиция. Това ни даде възможност да играем в квалификациите за Лига Европа. Левски не беше завършвал на второ място от девет сезона. Тази година дори играхме с Брага в плейофите на Лига Европа. От 20 години клубът не беше достигал до групова фаза на европейски турнир, а сега беше в Лигата на конференциите. В първенството всичко се получи много добре, изградихме позитивна идея за игра, както с топка, така и без нея. Играчите показаха изключителна отдаденост и отношение. Не можеше да се иска повече. Класирахме се за плейофите на Шампионската лига, ще бъде красиво.

Описахте своя стил на игра като позитивен. Този по-открит футбол често срещан ли е в България?

- Не особено. Не може да се говори обобщено, защото всеки отбор има своя идея, всеки треньор мисли различно. Най-важни са профилите на играчите. Въпреки това, ние очевидно бяхме отборът с най-голямо притежание на топката, който постоянно играе с поглед към вратата. Имаме проактивни идеи с и без топка. Опитваме се бързо да предизвикаме грешка у противника. Приоритет за нас е доброто заемане на пространствата и играта високо по терена. Както казах, играчите възприеха тази идея от самото начало по изключителен начин.

В кой момент усетихте, че титлата е възможна?

- Още миналият сезон беше подготовка за 2025/26. Бяхме най-добрият отбор в първенството за един полусезон, но завършихме втори. Това позволи на всички да повярват, че е възможно. Съставът се държа великолепно. Въпреки разликата в основите и бюджета, ние се борихме и вярвахме в идеята си.

Искахме да бъдем водещата фигура с топката. Друго предизвикателство дойде със зимната пауза. Тук първенството наистина трябва да спре, метеорологичните условия го налагат. Бяхме първи в класирането. Това не се беше случвало от 17 години по време на зимната пауза. Тогава беше моментът, в който говорихме и осъзнахме, че е възможно. Имахме силата да поддържаме динамиката в играта и резултатите. Групата ставаше все по-силна, има много националности, но с голямо уважение и отлична култура в ежедневната работа.

Поглеждайки назад, кое беше най-голямото предизвикателство по пътя към спечелването на тази титла?

- Като за начало, както вече казах, бюджетите са изключително различни. Но усетих, че най-голямото предизвикателство беше да пристигна в нова среда като тази на Балканите. Разбира се, дойдох с ентусиазъм, но трябваше да наложа игрова идея. Само добрите резултати могат да помогнат за утвърждаването на тези идеи. Предизвикателството е да убедиш играчите, хората, ангажирани в ежедневието, феновете, журналистите, че това е правилният път. Всичко това е възможно само с добър футбол и резултати. Разликата в бюджетите, разбира се, затруднява всичко, защото индивидуалностите на противника правят разликата. Лудогорец има много интересни играчи. Когато излизат на пазара, те вече гледат към други профили, други нива. Ние се основаваме на колектива.

Споменахте убеждаването на феновете и хората около клуба. Усетихте ли подкрепа от самото начало, въпреки че стилът на игра беше по-различен?

- Всичко беше страхотно от самото начало. Първият ни официален мач миналия сезон беше срещу Лудогорец. Победихме, а това помага. Първите два месеца винаги са малко по-трудни заради адаптацията, но бързо започнахме да трупаме точки и да печелим мачове. Всичко е по-лесно, когато ръководството и играчите вярват в процеса. Тренирал съм в Португалия, както знаете, в три отбора. В Испания, разбира се, в Италия, Нидерландия... всяка среда е различна. Това е балканска среда. Трябва да имаш способността да разбереш клуба. Не можем да гледаме на Балканите като на нещо общо, нито дори да обобщаваме България - Левски има своя собствена история в тази сфера.

Вече няколко пъти споменахте балканския контекст. Невъзможно е да се избяга от очевидната страст, която феновете в тези страни демонстрират. Какво можете да ни кажете за това?

- Красиво е, грандиозно, има огромна страст. Много хора извън столицата София подкрепят Левски. Те се идентифицират с отбора. На нашия стадион обикновено имаме много голям брой фенове. Когато играем навън, е невероятно. Водим по две-три хиляди души без никакъв проблем.

Това се усеща по улиците, когато се разхождаме например. Винаги с голямо уважение. До ден днешен не мога да кажа абсолютно нищо лошо. Винаги са проявявали огромно уважение към семейството ми, към мен и към треньорския щаб. Това е футбол на страстта, на енергията, на различната атмосфера. Дербитата срещу ЦСКА се играят на неутрален терен. На Националния стадион. Мисля, че това се промени преди десет години. Атмосферата е лудост. От логистична гледна точка е по-лесно за полицията например. Стратосферно е.

С опита, който имате в българския футбол, на какво отдавате тази дългогодишна хегемония на Лудогорец?

- На различни фактори. В българския контекст разликата в бюджета е огромна. Тези пари им позволяват да подхождат към пазара с друга динамика. Това създава много добра структура, разполагат с отлична инфраструктура. Обстоятелствата са няколко.

В началото на сезон 2025/26 се изправихте срещу Брага в плейофите на Лига Европа, както споменахте преди малко. Според Вас, това ли е отборът, който ще наруши хегемонията на трите големи в Португалия?

- Трудно е да се отговори. Имам изключителни спомени от този сблъсък. Бих искал да беше минал по-добре, бяхме близо до това да ги елиминираме. Изиграхме два отлични мача. Брага е институция, която прави нещата много, много добре. Имат футболен президент, който е много интелигентен и разбира динамиката на спорта. Когато говорим за процеси, трябва да се отбележи, че Брага е ясният пример за добре подреден проект, с мисъл, със смисъл. Рационален е. Подобряват се от сезон на сезон. Тренирахме там след втория мач и тренировъчният център е на топ ниво. Стадионът има специална мистика, клубът се издига на всички нива. Не знам дали ще успеят сега, може да успеят, може и не, но съм сигурен в еволюцията им. В крайна сметка всичко това се пренася на терена.