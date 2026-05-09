Левски вдига отново титлата след 6179 дни

Левски ще бъде коронясан днес за 27-и път като шампион на България. Вече нееднократно стана дума, че тази титла е най-чаканата, най-жадуваната и най-бленуваната за привържениците на „сините“. Днес те ще видят шампионския трофей в ръцете на своите любимци за първи път от 6179 дни насам. Точно толкова изминаха от 8 юни 2009 година, когато на отбора бе връчена 26-ата шампионска титла. Тогава това не се случи след мач, а на отделна церемония.

Левски стана математически шампион на 31 май след 1:1 с Миньор Пк на „Герена“, като шампионският изравнителен гол бе дело на Владимир Гаджев. По същото време ЦСКА падна с 0:1 от Литекс в Ловеч. Така „сините“ дръпнаха с 3 точки пред вечния си съперник и заради предимството си в преките двубои над „червените“ (1:1 и победа с 2:0) вече не можеха да бъдат застигнати. Така церемонията за награждаването бе насрочена за 8 юни 2009-а. Тя се проведе пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, където тогавашният капитан Георги Петков вдигна 26-ата титла.

Най-големите овации пък обра човекът, който ще връчи трофея днес – президентът на БФС Георги Иванов. Тогава той бе звездата на отбора, но дойде с патерици на награждаването. Причината бе, че излезе невъзстановен от травма при победата над ЦСКА с 2:0 в 26-я кръг и се контузи още по-тежко в началните минути на дербито. А впоследствие така и не се върна никога повече на терена.

