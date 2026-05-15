Кристиан Титрийски: Хавай, винаги ще имаш специално място в сърцето ми!

Младежкият национал на България Кристиан Титрийски преди няколко дни спечели шампионската титла на колежанското първенство на САЩ NCAA с тима на университета на Хавай.

Вчера шампионът на България Левски София обяви официално, че Кристиан Титрийски се завръща в “синия” клуб от новия сезон.

Кристиан Титрийски се сбогува емоционално с отбора на Хавай:

“Когато за първи път дойдох на този остров, бях човек, който никога не бе преживявал нещо по-добро от това място. От първия ден се влюбих във всичко тук. Беше много по-добро от това, което гледах по телевизията. Чувствах се специално. Дойдох тук, за да играя волейбол, но си тръгнах с много повече, отколкото можех да си представя.

Към феновете на RAINBOW WARRIORS - вие ста най-значителните от тези, които съм срещал в живота си. От първия ден, в който излязах на игрището, ме накарахте да се чувствам специален. Вярвахте в мен и приехте! Всеки мач като гост, се чувствахме като у дома. Вие сте най-добрите фенове в света и никога не спирайте да правите това, което правите, защото е специално. Благодарен съм за възможността, да изживея всичко, което това място ми предложи. Последните 2 години, бяха най-добрите 2 години в моя живот. Благодарен съм за възможността да изживея всичко, което това място ми предложи. Този остров има дух, който е невъзможно да се опише с думи, и стана моят втори дом. Всичко, което съм научил тук ще остане с мен до кроя на живота ми. Хавай, винаги ще имаш специално място в сърцето ми! Алоха и махало!”, Кристиан Титрийски, #10 на Хавай.

