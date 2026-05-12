Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Младежкият национал на България Кристиан Титрийски стана шампион на колежанското първенство на САЩ NCAA с отбора на университета на Хавай!

Кристиан Титрийски и Хавай триумфираха на финала след обрат срещу Ървайн с 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:20) в Лос Анджелис.

21-годишният диагонал, който се намира в страхотна форма, имаше ключова за ценния успех.

С 19 точки (2 аса, 1 блок) Титрийски бе най-резултатен за победителите. Именно той заби шампионската точка в четвъртия гейм, за да затвори мача.

Отново юноша на Левски София е шампион на колежанското първенство в САЩ.

Миналата година шампиони в САЩ с Лонг Бийч станаха Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков, като първото от трите "сини" момчета получи приза за №1 през сезона.

"Българският" Лонг Бийч е шампион на САЩ! Симеон Николов - MVP

През 2021 година титлата в NCAA спечели Радослав Парапунов отново с тима на Хавай и бе избран за MVP.

MVP Радо Парапунов изведе университета на Хавай до титлата на САЩ в NCAA (видео + снимки) 🏐

National Championship Stats 📊



Titriyski - 16K, 2SA, 2D, 1B

Roure - 15K, 1SA, 7D

Sakanoko - 12K, .500%, 3SA, 6D, 3B

Todd - 7K, .500%, 1SA, 1B

Jordan - 5K, .714%, 3B

Rosenthal - 44A, 3K, 6D, 3B

Greenidge - 4A, 5D

Kearney - 1SA#WarriorBall26 x #GoBows pic.twitter.com/BPzEyx34Qw — Hawaii Men's Volleyball (@HawaiiMensVB) May 12, 2026