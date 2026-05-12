Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
Младежкият национал на България Кристиан Титрийски стана шампион на колежанското първенство на САЩ NCAA с отбора на университета на Хавай!

Кристиан Титрийски и Хавай триумфираха на финала след обрат срещу Ървайн с 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:20) в Лос Анджелис.

21-годишният диагонал, който се намира в страхотна форма, имаше ключова за ценния успех.

С 19 точки (2 аса, 1 блок) Титрийски бе най-резултатен за победителите. Именно той заби шампионската точка в четвъртия гейм, за да затвори мача.

Отново юноша на Левски София е шампион на колежанското първенство в САЩ.

Миналата година шампиони в САЩ с Лонг Бийч станаха Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков, като първото от трите "сини" момчета получи приза за №1 през сезона.

"Българският" Лонг Бийч е шампион на САЩ! Симеон Николов - MVP
През 2021 година титлата в NCAA спечели Радослав Парапунов отново с тима на Хавай и бе избран за MVP.

MVP Радо Парапунов изведе университета на Хавай до титлата на САЩ в NCAA (видео + снимки) 🏐
Ето какви суми може да спечели България във VNL 2026

Руси Желев: Надявам се да се докажа в националния отбор

Калчев и Механджийски се изкачиха до №94 в света

Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие

MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

Трикратният шампион с Левски Стоил Палев: Благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти

ПФЛ с информация за билетите за финала

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

