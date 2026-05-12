Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Младежкият национал на България Кристиан Титрийски стана шампион на колежанското първенство на САЩ NCAA с отбора на университета на Хавай!
Кристиан Титрийски и Хавай триумфираха на финала след обрат срещу Ървайн с 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:20) в Лос Анджелис.
21-годишният диагонал, който се намира в страхотна форма, имаше ключова за ценния успех.
С 19 точки (2 аса, 1 блок) Титрийски бе най-резултатен за победителите. Именно той заби шампионската точка в четвъртия гейм, за да затвори мача.
Отново юноша на Левски София е шампион на колежанското първенство в САЩ.
Миналата година шампиони в САЩ с Лонг Бийч станаха Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков, като първото от трите "сини" момчета получи приза за №1 през сезона.
През 2021 година титлата в NCAA спечели Радослав Парапунов отново с тима на Хавай и бе избран за MVP.