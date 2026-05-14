Александър Кордев: Очаквам с Берое да влезем в битката за медалите

  • 14 май 2026 | 17:42
Опитният център Александър Кордев, който през изминалия сезон игра за Дунав (Русе), облича екипа на Берое 2016 (Стара Загора). 33-годишният Кордев има богата визитка, като е играл в много български отбори - Хебър (Пазарджик), Нефтохимик 2010 (Бургас), Добруджа 07 (Добрич), Монтана, Левски и Тетевен Волей. 201-сантиметровият волейболист говори в специално интервю за BGvolleyball.com, в което сподели подробности около трансфера, амбициите си с новия отбор, като направи и своята равносметка за изминалия сезон:

"Избрах Берое пред другите предложения, които имах, защото мисля, че това е точното място за мен през следващия сезон. Място, където организацията и тренировъчният процес са на много високо ниво. Смятам, че това ще е страхотна възможност да предам опита си на младите състезатели, защото в Берое е пълно с талантливи, мотивирани и жадни за успехи момчета. Очаквам и страхотна атмосфера в отбора, защото имам доста приятели там! Пожелавам ни най-вече да сме здрави и да направим една успешна кампания."

"Г-н Желев ме потърси по телефона и още на следващия ден имахме уговорена среща. Проведохме разговор с президента и треньора, изясниха ми цялата визия и нещата, които ще се изискват от мен, и трансферът стана факт много бързо. В Берое условията за работа са чудесни. Играл съм под ръководството на Мирослав Живков преди години в Пирин, познаваме се добре и след като ме запозна със средата, в която ще работим, просто нямаше място за колебания."

"В Дунав имахме доста тежък сезон, с много проблеми. Константин Нечев се присъедини към нас на по-късен етап и сработката с отбора се случваше в разгара на сезона. Натрупахме изключително много загуби, но съм радостен, че, въпреки всичко случващо се, успяхме да запазим отбора в елита."

"Амбициите ни ще бъдат всеки мач да играем за победа, младите състезатели да израстват, да играем правилен и успешен волейбол. Ще се стремим към възможно най-предно класиране. Очаквам да сме в битката за медалите. Пожелавам на феновете на Берое да имат много поводи за гордост и радост през новия сезон и нека зала „Иван Вазов“ винаги да бъде препълнена! Заедно за Берое, заедно за Стара Загора", завърши Кордев.

