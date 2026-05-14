Димитър Каров: Не беше писано да станем световни шампиони

56 години след първите сребърни медали от световното първенство за българския волейбол Димитър Каров разказва спомените си за една от най-паметните моменти в спорта у нас.

Легендарният разпределител даде специално интервю за БНТ. Макар България да води с 13:5 в решителния тайбрек, губи финала в София срещу ГДР с 13:15.

"Няма нищо фатално. Всичко беше в нашите ръце. Спечелихе 6-7 пъти началния удар и не успявахме да направим тази пуста 14-а точка. Всичко зависеше от нас. Направихме всичко, на което бяхме способни, но не можахме да затворим. Не беше писано, както казват хората, да станем световни шампиони", сподели той.

За изпуснатата световна титла, за участието на три Олимпийски игри, над 500-те мача с националната фланелка, триумфът в Купата на европейските шампиони с ЦСКА и проправянето на пътя на съвременния волейбол в Италия.