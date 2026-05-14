  3. Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) на полуфинал за Купата срещу Динамо (Москва)

  • 14 май 2026 | 20:30
Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) се класираха за полуфиналите на турнира за Купата на Русия в Москва.

Това стана ясно след изиграването на последните срещи от двете групи на финалната шестица на турнира. Зенит (Казан) би категорично Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:0 в Група Б, в която беше и Локомотив, докато в Група А шампионът Динамо (Москва) се наложи над Зенит (Санкт Петербург) също с 3:0 гейма.

Така възпитаниците на Пламен Константинов, които надиграха Динамо-ЛО с 3:1 и паднаха тежко от Зенит (Казан) с 0:3, завършиха втори в Група Б и на полуфиналите ще играят с шампиона Динамо (Москва), който стана победител в Група А. Срещата ще бъде повторение на миналогодишния финал на турнира за Купата на Русия, който Локомотив спечели с 3:2 гейма. В другия полуфинал един срещу друг ще излязат отборите на Зенит (Казан), победител в Група Б, и Зенит (Санкт Петербург), останал втори в Група А.

Двата полуфинала са предвидени за събота (16 май) съответно от 16,00 и 19,00 часа българско време.

