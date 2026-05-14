Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кристиан Титрийски се завръща в състава на шампиона Левски

Кристиан Титрийски се завръща в състава на шампиона Левски

  • 14 май 2026 | 12:07
  • 530
  • 0
Кристиан Титрийски се завръща в състава на шампиона Левски

Диагоналът Кристиан Титрийски се завръща в състава на българския волейболен шампион Левски, съобщиха от клуба.

Титрийски, който стана шампион с тима на Хавай в американското колежанско първенство (NCAA) отново ще облече синята фланелка, след като през 2024 година помогна на "сините" да стигнат до титлата.

"Завръщането у дома винаги е специално чувство. Левски е клубът, който ме изгради като волейболист и като човек. Радвам се, че се връщам точно тук. Идвам си с титла от NCAA и с желание да дам всичко за да станем шампиони отново!", заяви 21-годишният диагонал.  Старши треньорът Николай Желязков също изрази задоволството си от завръщането на състезателя в отбора на столичани.  "Радвам се изключително много, че Кристиан ще бъде с нас през новия сезон. Той е много качествен състезател. Радвам се, че сега е здрав и играе много силно. Със завръщането си той ще ни помогне много, а и ние на него, за да постигнем заедно целите си.", заяви Желязков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) без шансове срещу Зенит за Купата

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) без шансове срещу Зенит за Купата

  • 13 май 2026 | 20:47
  • 12332
  • 4
FIVB допусна отборите от Беларус до международни турнири

FIVB допусна отборите от Беларус до международни турнири

  • 13 май 2026 | 19:40
  • 848
  • 3
Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

Световна и европейска шампионка с България продължава кариерата си във Франция

  • 13 май 2026 | 19:17
  • 1428
  • 0
Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 13225
  • 5
Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

Антон Василиев поема националния отбор за девойки до 17 години

  • 13 май 2026 | 19:04
  • 499
  • 0
Отново голямо назначение за български волейболен съдия

Отново голямо назначение за български волейболен съдия

  • 13 май 2026 | 18:58
  • 1115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 4601
  • 32
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 6227
  • 23
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 7463
  • 5
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 3835
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 1444
  • 2
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4998
  • 31