Обявиха програмата на България за Silesia Cup 2026

За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Silesia Cup 2026, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Мачовете ще приемат градовете Сосновец и Катовице, съобщават от федерацията.

Световните вицешампиони получиха специална покана от домакините за участие в надпреварата, в която ще се включат още националните отбори на Полша, Украйна и Сърбия.

Организаторите вече обявиха и програмата на двубоите, като срещите на България ще бъдат излъчвани на живо в ефира на MAX Sport.

Програма на България:

20 май, 21:00 ч.

България - Украйна (Арена Сосновец) - MAX Sport 1

22 май, 18:00 ч.

България - Сърбия - (Сподек Арена) - MAX Sport 3

23 май, 21:00 ч.

България - Полша - (Сподек Арена) - MAX Sport 3