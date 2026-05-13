Халф на Левски аут за дербито с ЦСКА

Полузащитникът на Левски Гашпер Търдин ще пропусне предстоящото дерби с ЦСКА от 5-ия кръг на плейофите в efbet Лига. Причината за това е, че словенецът натрупа 5 жълти картона и ще трябва да изтърпи наказание от един мач.

Халфът на "сините" получи своето последно официално предупреждение при гостуването на Лудогорец заради грубо влизане срещу Ерик Маркус. Хулио Веласкес ще може да разчита на Търдин чак за последния двубой за сезона, в който тимът му ще се изправи срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.