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Нов удар по феновете! След водата им забраниха и вувузелите

  • 5 юни 2026 | 02:19
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Нов удар по феновете! След водата им забраниха и вувузелите

Футболните фенове, които искат да се забавляват по време на мачовете от Световното първенство, ще трябва да се справят без вувузелите, тъй като ФИФА забранява използването им на стадионите в САЩ, Канада и Мексико, съобщава Ройтерс.

Вувузелите - рог, изработен от дълга пластмасова обвивка, са основен елемент от южноафриканските футболни мачове и завладяха света на Световното първенство през 2010-а в Южна Африка. Но те бяха критикувани заради монотонния си бръмчащ звук, често оприличаван на рояк пчели.

Наред с вувузелите, свирки и други прекомерно силни устройства, създаващи шум, са забранени на всички 16 стадиона на Световното първенство, според кодекса за поведение на ФИФА. Инструменти, които излъчват лазерни лъчи, лазерни показалки или подобни, също не са позволени.

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Списъкът със забранени предмети и поведение продължава с това, че боята и татуировките по тялото не се считат за дрехи. Забранено е също така да се рисува, да се показва или да се събличат дрехи, за да се разкрият интимни части на тялото.

ФИФА също така забрани на зрителите да внасят бутилки за многократна употреба в стадионите, позовавайки се на опасения за безопасност.

Според кодекса, на посетителите, които нарушават правилата, може да бъде отказан достъп или да бъдат изведени от стадиона.

Световно първенство с 48 отбора, домакинствано от САЩ, Канада и Мексико, ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

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