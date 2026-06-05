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Обявиха система за индивидуално проследяване по време на футболистите за Световното

  • 5 юни 2026 | 02:01
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Обявиха система за индивидуално проследяване по време на футболистите за Световното

Индивидуалното представяне на футболистите, участващи в Световното първенство, ще бъде измервано чрез нова система FIFA Power Rankings, обявиха от световната централа.

Системата, базирана на данни, ще изготви списък със 100-е най-добри играчи и ще се актуализира след всеки мач от турнира с 48 отбора, който започва следващата седмица в Северна Америка.

Според официалното съобщение, класацията ще се основава на уникалните данни и алгоритми на ФИФА за мачове и ще предоставя „обективна представа за това как играчите се представят в ключови области на играта“.

От ФИФА заявиха, че програмата е разработена от „футболни експерти“ под ръководството на Арсен Венгер, дългогодишният мениджър на Арсенал, който в момента е ръководител на централата за глобално футболно развитие.

„Представянето вече няма да се оценява само по мнение. С новата класация FIFA Power Rankings всеки футболист ще бъде представен чрез обективни данни като игра в атака и защита, креативност, задавайки нов глобален стандарт за индивидуално представяне във футбола“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Във всеки мач всеки полеви играч, който достигне прага от изиграни минути, ще получи оценка от 0 до 10 в три основни области на представяне: атака, креативност и защита. Вратарите ще бъдат оценявани в две категории: спасявания и не допуснат/допуснат гол.

Класацията ще бъде публикувана, след като всеки отбор в турнира завърши първия си мач. От този момент нататък тя ще се актуализира след всеки мач.

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