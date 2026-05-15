Мазир Сула с лека травма след мача в Разград

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Халфът на Левски Мазир Сула е с лека травма от гостуването на Лудогорец. Състоянието на играча обаче не е притеснително и се очаква той да бъде на линия за съботния сблъсък с ЦСКА. Плеймейкърът действа като дясно крило на "Хювефарма Арена", преди Хулио Веласкес да направи смени. В 77-ата минута той отстъпи мястото си на Армстронг-Око Флекс.

Халф на Левски аут за дербито с ЦСКА

В Разград петия си жълт картон от началото на кампанията получи Гашпер Търдин. Халфът бе наказан от Дисциплинарната комисия към БФС с лишаване от състезателни права за един двубой. Отсъствието му в събота ще отвори място в групата за Карлос Охене.