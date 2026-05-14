Урибе: Ако спечелим следващия мач, ще сме много близо

Наставникът на Берое Хосу Урибе бе доволен от точката на тима му при визитата на Локомотив в София. Специалистът е на мнение, че ако успеят да вземат следващия мач - домакинство на Септември, ще са много близо до спасението.

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Много важна точка. Хубаво е, че взимаме нещо от всички мачове. Мисля, че ако спечелим следващия мач, ще сме много близко до целта - да останем. Искам да поздравя и Локомотив (София), защото те играят добре”, каза Урибе.