Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Сашо Георгиев доволен: Изцяло наш мач

Сашо Георгиев доволен: Изцяло наш мач

  • 14 май 2026 | 22:29
  • 413
  • 0
Сашо Георгиев доволен: Изцяло наш мач

Временният наставник на Локомотив (София) Александър Георгиев поздрави момчетата си след ремито 1:1 срещу Берое в efbet Лига. Шефът на ДЮШ на "железничарите" хвърли поглед към предстоящото дерби със Славия и подчерта, че този мач се играе със сърце и душа.

"Доста добър мач направихме. До гола притежанието беше изцяло наше, имахме няколко стопроцентови ситуации. После обаче ни отбелязаха гол след наши грешки. След почивката отново владеехме инициативата. Изцяло наш мач. Поздравявам момчетата за добрата игра! Съжаляваме, че не победихме и гледаме вече към следващия мач.

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една
Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

За дербита не трябва да се говори за мотивация, футболистите знаят за какво става въпрос - срещу Славия трябва да играем със сърце и душа. Виктор Михайлов и Мишо Захариев - поздравявам ги за дебюта, това е бъдещето, пожелавам им успех. Това е пътят, който сме начертали за бъдещето. Трябва да довършим още два мача, името на новия треньор не е изобщо в моята компетенция. Аз върша това, което е нужно", каза футболният специалист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Станчев: Хубави мачове правим с Бенковски

Иван Станчев: Хубави мачове правим с Бенковски

  • 14 май 2026 | 19:23
  • 724
  • 0
Николай Кънчев: Ще има надиграване

Николай Кънчев: Ще има надиграване

  • 14 май 2026 | 19:20
  • 650
  • 0
Геша: Нашият отбор не е подготвен за сгъстен цикъл

Геша: Нашият отбор не е подготвен за сгъстен цикъл

  • 14 май 2026 | 19:18
  • 1052
  • 2
Йордан Миленов: Да продължим възходящо

Йордан Миленов: Да продължим възходящо

  • 14 май 2026 | 19:16
  • 472
  • 0
Светлин Станчев: Отиваме в Добрич за точките

Светлин Станчев: Отиваме в Добрич за точките

  • 14 май 2026 | 19:14
  • 609
  • 0
Живко Бояджиев: Да завършим успешно

Живко Бояджиев: Да завършим успешно

  • 14 май 2026 | 19:12
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 21859
  • 98
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 23096
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 25674
  • 48
Реал Мадрид 1:0 Овиедо, "Бернабеу" освирква Мбапе при всяко докосване

Реал Мадрид 1:0 Овиедо, "Бернабеу" освирква Мбапе при всяко докосване

  • 15 май 2026 | 00:02
  • 4285
  • 90
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 7784
  • 4
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 29002
  • 97