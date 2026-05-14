Сашо Георгиев доволен: Изцяло наш мач

Временният наставник на Локомотив (София) Александър Георгиев поздрави момчетата си след ремито 1:1 срещу Берое в efbet Лига. Шефът на ДЮШ на "железничарите" хвърли поглед към предстоящото дерби със Славия и подчерта, че този мач се играе със сърце и душа.

"Доста добър мач направихме. До гола притежанието беше изцяло наше, имахме няколко стопроцентови ситуации. После обаче ни отбелязаха гол след наши грешки. След почивката отново владеехме инициативата. Изцяло наш мач. Поздравявам момчетата за добрата игра! Съжаляваме, че не победихме и гледаме вече към следващия мач.

За дербита не трябва да се говори за мотивация, футболистите знаят за какво става въпрос - срещу Славия трябва да играем със сърце и душа. Виктор Михайлов и Мишо Захариев - поздравявам ги за дебюта, това е бъдещето, пожелавам им успех. Това е пътят, който сме начертали за бъдещето. Трябва да довършим още два мача, името на новия треньор не е изобщо в моята компетенция. Аз върша това, което е нужно", каза футболният специалист.