  Sportal.bg
  2. Левски
  3. Хуан Переа: Това са хубави мачове, трябва да се забавляваш в тях

  • 13 май 2026 | 22:26
Нападателят на Левски Хуан Переа, който се появи от резервната скамейка и реализира попадението при равенството с Лудогорец (1:1) на стадион "Хювефарма Арена", сподели, че във всеки един момент е готов да помогне на отбора. Футболистът на "сините" уверява, че всички излизат със същата нагласа, независимо че вече си осигуриха титлата.

"Знаехме, че ще е труден мач, както винаги. Дойдохме с нагласата да победим и да дадем най-доброто от себе си. Мисля, че в доста от моментите превъзхождахме съперника и стояхме добре на терена.

Винаги съм подготвен за момента, когато трябва да съм на терена. Независимо колко минути играя, аз винаги съм готов. Това са хубави мачове и наистина трябва да се забавляваш в тях.

Независимо, че вече сме шампиони, излизаме със същата нагласа, както винаги. Предстои ни още един важен мач срещу ЦСКА. Готов съм, без значение дали треньорът ще ме използва", каза Переа.

Снимки: Владимир Иванов

