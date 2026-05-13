Веласкес: Играхме така, все едно титлата зависи от този мач

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от играта на тима му при равенството 1:1 при визитата на Лудогорец. Специалистът смята, че играчите са изиграли срещата много сериозно така сякаш от него зависи спечелването на титлата.

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

“Много съм доволен от това, което показа отборът. Мисля, че направихме много добър мач. В началото може би не влязохме добре, но с течение на времето намерихме себе си. Невероятна работа свърши целият отбор. Днес започнахме с осем промени от последния мач и всички бяха за пример в поведението си. Дни като днешния ме карат да съм изключително горд, че съм треньор на тези момчета. Не спечелихме, защото противникът е много добър отбор и когато водиш с 1:0 и имаше няколко ситуации да поведем с 2:0, ако не успееш, получаваш попадение. Все пак трябва да погледнем и в контекста, че вече сме шампиони, а играчите показаха отношение сякаш от днешния мач зависи титлата”, каза Веласкес