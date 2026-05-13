Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Играхме така, все едно титлата зависи от този мач

Веласкес: Играхме така, все едно титлата зависи от този мач

  • 13 май 2026 | 22:31
  • 2402
  • 3

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от играта на тима му при равенството 1:1 при визитата на Лудогорец. Специалистът смята, че играчите са изиграли срещата много сериозно така сякаш от него зависи спечелването на титлата.

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

“Много съм доволен от това, което показа отборът. Мисля, че направихме много добър мач. В началото може би не влязохме добре, но с течение на времето намерихме себе си. Невероятна работа свърши целият отбор. Днес започнахме с осем промени от последния мач и всички бяха за пример в поведението си. Дни като днешния ме карат да съм изключително горд, че съм треньор на тези момчета. Не спечелихме, защото противникът е много добър отбор и когато водиш с 1:0 и имаше няколко ситуации да поведем с 2:0, ако не успееш, получаваш попадение. Все пак трябва да погледнем и в контекста, че вече сме шампиони, а играчите показаха отношение сякаш от днешния мач зависи титлата”, каза Веласкес

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нападател на Монтана пропуска регионалното дерби с Ботев (Враца)

Нападател на Монтана пропуска регионалното дерби с Ботев (Враца)

  • 13 май 2026 | 19:22
  • 723
  • 0
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 66394
  • 371
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 82015
  • 337
Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

  • 13 май 2026 | 17:50
  • 2176
  • 3
Петков: Ранният гол обърка хода на мача

Петков: Ранният гол обърка хода на мача

  • 13 май 2026 | 17:26
  • 1087
  • 1
Ясен Петров: Всичко е в наши ръце

Ясен Петров: Всичко е в наши ръце

  • 13 май 2026 | 17:19
  • 1551
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лацио 0:2 Интер, Нослин пропусна да върне гостите в мача

Лацио 0:2 Интер, Нослин пропусна да върне гостите в мача

  • 13 май 2026 | 20:46
  • 6112
  • 13
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 66394
  • 371
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 82015
  • 337
Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

  • 13 май 2026 | 21:32
  • 23078
  • 59
Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

  • 13 май 2026 | 21:14
  • 10084
  • 11
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 17751
  • 33