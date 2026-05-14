  Бенфика има готов вариант, ако Моуриньо отиде в Реал Мадрид

  14 май 2026 | 22:47
Португалският гранд Бенфика се подготвя за евентуална раздяла със своя треньор Жозе Моуриньо и вече активно търси негов заместник. Според информация на журналиста Николо Скира, публикувана в социалните мрежи, клубът от Лисабон е набелязал мениджъра на английския Фулъм Марко Силва като основен кандидат за поста.

Причината за спешните действия на ръководството на Бенфика са напредналите преговори между Моуриньо и Реал Мадрид.

Договорът на Силва с Фулъм изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, което значително увеличава шансовете на „орлите“ да го привлекат.

В медиите многократно се споменава, че към Силва има интерес от няколко елитни клуба. Той е сред претендентите и за треньорския пост в Челси, който все още търси заместник на напусналия Лиъм Росиниър.

