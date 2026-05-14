Една четвърт от мачовете на Световното могат да бъдат опасни за здравето на играчите

Една четвърт от мачовете на Световното първенство по футбол на ФИФА това лято може да се играят при изключително горещи условия и температурите ще бъдат по-високи, отколкото на предишния турнир в САЩ през 1994 година поради изменението на климата, предупредиха изследователи в четвъртък.

"Нашето изследване показва, че изменението на климата има реален и измерим ефект върху жизнеспособността на домакинството на Световни първенства през лятото в Северното полукълбо“, каза Фридерике Ото, която професор по климатология в Imperial College London и съосновател на World Weather Attribution (WWA). Тази група учени ще изследва 104-те мача, които ще се проведат от 11 юни до 19 юли на шестнадесет стадиона в Съединените щати, Канада и Мексико.

"От последния път, когато Съединените щати бяха домакини на Световното първенство през 1994, рискът от гореща вълна се е удвоил поради изменението на климата, което ще застраши играчите и феновете", реагира в четвъртък ръководителят на ООН по изменението на климата Саймън Стил, призовавайки за "по-бързи действия за защита на спорта, който обичаме, и на всички, които го гледат, чрез удвояване на усилията за решителен преход към чиста енергия."

Изследователите на WWA се позовават на температурен индекс, който отчита не само температурата, но и влажността, слънчевата светлина и облачността.Този индекс, който влияе върху способността на тялото да се охлажда, често се използва като отправна точка за дейности на открито, например от военните или на спортни събития. Привидно умерена температура на въздуха всъщност може да стане непоносимо гореща или дори смъртоносна, когато се комбинира с влажност. Високият индекс WBGT от 28°C е еквивалентен на 38°C в сухи условия или 30°C в много влажни условия. Около една четвърт от мачовете (26 мача) вероятно ще се играят при условия, еквивалентни или надвишаващи 26°C WBGT, което би наложило допълнителни мерки за охлаждане, според синдикатите на играчите. А около пет мача ще се играят при 28°C или по-висока температура, почти двойно спрямо температурата от 1994, опасен праг, при който синдикатът на играчите предлага мачовете да бъдат отменени, подчерта Фридерике Ото по време на брифинг пред журналисти.

Учените са идентифицирали няколко мача с висок риск на открити стадиони, по-специално в Маями, Канзас Сити и Ню Йорк/Ню Джърси, където Франция ще играе срещу Сенегал на 16 юни. Други стадиони са климатизирани, което намалява рисковете за играчите и зрителите, но има и рискове за феновете, които може да се съберат навън. Те са изложени на още по-голям риск, защото няма да бъдат обгрижвани от много лекари, отбелязва Фридерике Ото.