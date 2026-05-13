Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

  • 13 май 2026 | 17:50
  • 644
  • 0

Вторият капитан на Ботев (Пловдив) - Николай Минков, излезе с пост в социалните мрежи след раздялата си с "жълто-черния" клуб. Десният бек на "канарчетата" увери привържениците, че за него никога не е ставало въпрос за пари, а за отношения.

Ботев се раздели с национал
Ботев се раздели с национал

"Ботевисти,

Обръщам се към вас, за да ви информирам, че от днес пътищата ни с Ботев Пловдив се разделят по взаимно съгласие.

Искам да изкажа своята искрена благодарност към хората, които видяха потенциала в мен и ми дадоха възможността да нося екипа на клуб с такива традиции. Благодаря и на всички треньорски щабове през тези 5 години, с които имах честта да работя, да се уча и да се боря да бъда част от този велик клуб.

Босът на Ботев (Пд) обяви петте най-богати клуба в България и каза: Лесно е да плюеш като хамалин
Босът на Ботев (Пд) обяви петте най-богати клуба в България и каза: Лесно е да плюеш като хамалин

Благодаря на феновете - за подкрепата, за емоциите, за незабравимите моменти, за успехите и дори за критиките. Те винаги са били мотивация за мен да давам още повече от себе си.

През последните седмици се изписаха много неверни неща по мой адрес. Реших да не отговарям, въпреки че имах и имам това право. Всеки, който ме познава, знае какъв човек съм - честен, лоялен и прям. Винаги съм защитавал емблемата на Ботев с уважение и сърце, както на терена, така и извън него.

Феновете на Ботев знаят какво съм направил за клуба – както по отношение на клубните отличия, така и с опрощаването на средства, когато е било необходимо. За мен никога не е ставало въпрос за пари, а за отношение.

Желая успех на отбора. И до скоро!", написа Минков в "Инстаграм".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фенове на Локо с надъхващ клип: Пълна мобилизация! Бъди част от инвазията!

Фенове на Локо с надъхващ клип: Пълна мобилизация! Бъди част от инвазията!

  • 13 май 2026 | 11:55
  • 1088
  • 14
Ахмед Хикмет: Беше изключително важно да победим!

Ахмед Хикмет: Беше изключително важно да победим!

  • 13 май 2026 | 10:49
  • 1174
  • 3
Боримиров: Левски ще прави ударна селекция за Европа

Боримиров: Левски ще прави ударна селекция за Европа

  • 13 май 2026 | 10:13
  • 3906
  • 9
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 19934
  • 85
Време за варненско дерби на Североизток - горещи страсти и морски емоции

Време за варненско дерби на Североизток - горещи страсти и морски емоции

  • 13 май 2026 | 09:31
  • 1349
  • 3
Отложиха с 24 часа мач от Североизток

Отложиха с 24 часа мач от Североизток

  • 13 май 2026 | 09:26
  • 1317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

  • 13 май 2026 | 18:34
  • 19904
  • 86
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 24321
  • 107
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 16045
  • 37
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

  • 13 май 2026 | 17:44
  • 4141
  • 1
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 29076
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17356
  • 25