Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

Вторият капитан на Ботев (Пловдив) - Николай Минков, излезе с пост в социалните мрежи след раздялата си с "жълто-черния" клуб. Десният бек на "канарчетата" увери привържениците, че за него никога не е ставало въпрос за пари, а за отношения.

"Ботевисти,

Обръщам се към вас, за да ви информирам, че от днес пътищата ни с Ботев Пловдив се разделят по взаимно съгласие.

Искам да изкажа своята искрена благодарност към хората, които видяха потенциала в мен и ми дадоха възможността да нося екипа на клуб с такива традиции. Благодаря и на всички треньорски щабове през тези 5 години, с които имах честта да работя, да се уча и да се боря да бъда част от този велик клуб.

Благодаря на феновете - за подкрепата, за емоциите, за незабравимите моменти, за успехите и дори за критиките. Те винаги са били мотивация за мен да давам още повече от себе си.

През последните седмици се изписаха много неверни неща по мой адрес. Реших да не отговарям, въпреки че имах и имам това право. Всеки, който ме познава, знае какъв човек съм - честен, лоялен и прям. Винаги съм защитавал емблемата на Ботев с уважение и сърце, както на терена, така и извън него.

Феновете на Ботев знаят какво съм направил за клуба – както по отношение на клубните отличия, така и с опрощаването на средства, когато е било необходимо. За мен никога не е ставало въпрос за пари, а за отношение.

Желая успех на отбора. И до скоро!", написа Минков в "Инстаграм".