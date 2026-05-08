Илиян Филипов: Изпълних обещанието си за този сезон

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) – Илиян Филипов прие с радост новината, че клубът получава лиценз за участие в европейските клубни турнири и efbet Лига за следващия сезон.

„Днес излезе решението на Лицензионната комисия към БФС и с гордост мога да заявя, че Ботев Пловдив получи лиценз за участие както в UEFA, така и в Efbet Лига.

Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите 8 отбора в България.

Изпълних обещанието си за този сезон.

Но това е само началото. Ботев трябва да продължи да се развива, да расте и да поставя все по-високи цели пред себе си. Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Призовавам всички ботевисти да продължат да подкрепят нашия клуб. Нека бъдем обединени въпреки критиките, различията и трудните моменти. Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.

Ботев е над всички“.