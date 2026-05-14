Феновете на Локо (Пловдив) изкупиха един блок от сектор А за финала

Феновете на Локомотив (Пловдив) са изкупили един блок от сектор А за финала за Sesame Купа на България срещу ЦСКА на 20 май. Както е известно, двата отбора получиха по два сектора, а привържениците на "армейците" много бързо разграбиха отпуснатите за тях билети.

Очаква се, ако "черно-белите" запалянковци не успеят да изкупят своите пропуски, част от тях да бъдат отпуснати на "червената" агитка в дните преди големия мач.

"Отново заедно! За Локомотив!

Приятели, първият блок в сектор А вече е разпродаден - благодарим на всички, които се включват и показват какво значи обединена черно-бяла подкрепа! Това обаче е само началото. Сега е моментът да консолидираме усилията си и да продължим още по-силно с изкупуването на билетите.

Целево насочваме вниманието към блокове 16, 17 и 18. Идеята е максимално бързо да запълним и тях, за да можем всички да сме накуп и да създадем атмосферата, която Локомотив заслужава. Колкото по-рано изкупим тези блокове, толкова по-бързо ще насочим усилия към блок 22.

Призоваваме всеки, който още не е взел билет, да го направи сега. Споделяйте, организирайте приятели и близки, канете още хора - нека тази емоция достигне до всяко черно-бяло сърце.

Един за всички, всички за Локомотив!", написаха от "Фенклуб Локомотив Пловдив".