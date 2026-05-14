Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

  • 14 май 2026 | 11:45
  • 410
  • 0
Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели целта на тима в домакинския сблъсък с Локомотив (Горна Оряховица), който е в петък, 15 май, от 18:00 часа на градския стадион в Ловеч.

"Готвим се сериозно за мача с Локомотив (Горна Оряховица). При нас е едно и също, излизаме само за победа. Нямаме друга алтернатива, за да стигнем до крайната цел. Гледаме само нашето представяне и затова се стремим единствено към успех", сподели наставникът преди предпоследния мач за плевенчани този сезон.

Тимът показа истински характер през пролетта и за последно записа три ключови точки при победата си над Миньор (Перник).

Спартак (Плевен) тресна Миньоро и го мина
Спартак (Плевен) тресна Миньоро и го мина

"Харесва ми, че играчите осъзнават какво означава да играят за Спартак (Плевен), да защитават емблемата. Във всеки мач излизат, играят, хвърлят се и дават максимума. Това най-много ми харесва. Виждам пламък в очите на играчите", каза още Краси Бислимов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 3832
  • 7
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4994
  • 31
Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 4598
  • 32
СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

  • 13 май 2026 | 23:42
  • 963
  • 0
Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

  • 13 май 2026 | 23:36
  • 857
  • 0
Бенковски победи в Аксаково

Бенковски победи в Аксаково

  • 13 май 2026 | 23:22
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 4598
  • 32
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 6208
  • 23
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 7450
  • 5
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 3832
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 1441
  • 2
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4994
  • 31