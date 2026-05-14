Красимир Бислимов: Виждам пламък в очите на играчите

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели целта на тима в домакинския сблъсък с Локомотив (Горна Оряховица), който е в петък, 15 май, от 18:00 часа на градския стадион в Ловеч.

"Готвим се сериозно за мача с Локомотив (Горна Оряховица). При нас е едно и също, излизаме само за победа. Нямаме друга алтернатива, за да стигнем до крайната цел. Гледаме само нашето представяне и затова се стремим единствено към успех", сподели наставникът преди предпоследния мач за плевенчани този сезон.

Тимът показа истински характер през пролетта и за последно записа три ключови точки при победата си над Миньор (Перник).

Спартак (Плевен) тресна Миньоро и го мина

"Харесва ми, че играчите осъзнават какво означава да играят за Спартак (Плевен), да защитават емблемата. Във всеки мач излизат, играят, хвърлят се и дават максимума. Това най-много ми харесва. Виждам пламък в очите на играчите", каза още Краси Бислимов.