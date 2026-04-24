  Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

  • 24 апр 2026 | 09:27
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отново обърна внимание на парите, които получават българските клубове от телевизионни права. Босът на "жълто-черния" клуб направи сравнение с парите, които се дават на отборите в Румъния, Гърция и Полша и призова за промяна.

Ето какво написа Филипов:

"Българският футбол няма как да се развива при този модел на телевизионни права. Днес Efbet лига се продава за около 3.3 млн. евро на сезон.

За сравнение:
Румъния – 25–30 млн. евро
Гърция – 40–50 млн. евро
Полша – 50–60 млн. евро

Това означава, че българските клубове получават в пъти по-малко от съседни и сходни държави. И после се питаме - как да бъдем конкурентни в Европа? Как да задържим футболисти? Как да развиваме школи? Истината е, че при този модел стойността, която създават клубовете, не се връща обратно при тях. А именно клубовете:

- инвестират
- поддържат стадиони
- развиват деца
- създават самия продукт

Хиляди деца тренират всеки ден в школите. Те не са по улиците - те са на терена. Там изграждат дисциплина, характер и бъдеще. Но без реално финансиране:

няма условия
няма развитие
няма перспектива

Ние ще се борим за правата на всички футболни клубове в България. Ще се борим за:

- справедлив модел
- прозрачност
- реална оценка на труда и продукта, който създаваме

Защото не е нормално българският футбол да бъде в пъти по-недофинансиран от съседните държави и да се очаква да бъде конкурентен. Това не е просто въпрос на пари. Това е въпрос на бъдеще. Бъдещето на клубовете. Бъдещето на българския футбол. И най-вече - бъдещето на нашите деца. Време е за промяна".

