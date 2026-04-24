Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отново обърна внимание на парите, които получават българските клубове от телевизионни права. Босът на "жълто-черния" клуб направи сравнение с парите, които се дават на отборите в Румъния, Гърция и Полша и призова за промяна.

Ето какво написа Филипов:

"Българският футбол няма как да се развива при този модел на телевизионни права. Днес Efbet лига се продава за около 3.3 млн. евро на сезон.

За сравнение:

Румъния – 25–30 млн. евро

Гърция – 40–50 млн. евро

Полша – 50–60 млн. евро

Това означава, че българските клубове получават в пъти по-малко от съседни и сходни държави. И после се питаме - как да бъдем конкурентни в Европа? Как да задържим футболисти? Как да развиваме школи? Истината е, че при този модел стойността, която създават клубовете, не се връща обратно при тях. А именно клубовете:

- инвестират

- поддържат стадиони

- развиват деца

- създават самия продукт

Хиляди деца тренират всеки ден в школите. Те не са по улиците - те са на терена. Там изграждат дисциплина, характер и бъдеще. Но без реално финансиране:

няма условия

няма развитие

няма перспектива

Ние ще се борим за правата на всички футболни клубове в България. Ще се борим за:

- справедлив модел

- прозрачност

- реална оценка на труда и продукта, който създаваме

Защото не е нормално българският футбол да бъде в пъти по-недофинансиран от съседните държави и да се очаква да бъде конкурентен. Това не е просто въпрос на пари. Това е въпрос на бъдеще. Бъдещето на клубовете. Бъдещето на българския футбол. И най-вече - бъдещето на нашите деца. Време е за промяна".