Ивайло Станчев: Заслужихме победата в интересен двубой

Черноморец (Балчик) спечели дербито за първото място с 1:0 като гост на Септември (Тервел) и увеличи аванса си на върха в класирането. Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Ивайло Станчев, треньор на лидера коментира пред клубния сайт.

„Искам да поздравя моите футболисти. Вложиха се изключително много и смятам, че заслужихме победата в един интересен двубой. Първото полувреме държахме тотално инициативата, създадохме няколко хубави положения, ударихме и две греди. Важно беше, че успяхме да поведем до почивката. След това домакините се опитаха да се върнат в мача, като също отговориха с греда и няколко опасни ситуации. Ние от своя страна пропуснахме да затворим мача с втори гол, но най-важното е, че не се пречупихме до самия край и прибрахме точките у дома“.