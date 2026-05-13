Димитър Илиев и Каталин Иту показаха дрескода за финала на 20 май

  • 13 май 2026 | 16:11
Капитанът, лидер и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, както и офанзивният халф Каталин Иту, показаха правилния дрескод за феновете в предстоящият финал за Купата на България срещу ЦСКА. Битката за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски“.

Двамата футболисти влязоха в ролята на манекени и облякоха фенските тениски, които в момента се продават на "Лаута". Те са със специален колаж и надпис: "Локомотив Пловдив - докато сърцето бие".

В същото време ръководството на ПФК Локомотив използва официалните си платформи в социалната мрежа, за да информира привържениците, че интересът към екскурзията за София, билетите за финала и към продажбата на фланелките  продължава да бъде много засилен.

"Продажбата на пропуски за сектори "А" и "Б" за финала за Купата на България продължава! Същевременно с тях интересът продължава да бъде много засилен както към екскурзията, така и към продажбата на фланелките за срещата с ЦСКА!

Билетите за сектор “Б" са налични онлайн и на място на "Лаута", а тези за сектор "А" се продават само и единствено на касите на стадион "Локомотив".

Работно време на касите

- от 11:00 до 19:00 часа (без почивен ден)

Цени на билетите:

Сектор “Б" - 12 евро (23,47 лева)

Сектор "А" - 20 евро (39,12 лева)

Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева)

Само деца до 7 години ще влизат безплатно, но без запазено място. Абсолютно всички деца, които са на възраст до 16 години, ще трябва да бъдат с придружител и коректно попълнена декларация.

Пропуски могат да бъдат закупени и в системата на Eventim.bg онлайн, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Technopolis и Български пощи.

Записванията за екскурзията и продажбата на фланелките за финала става в официалния магазин:

13.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

14.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

15.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

Само Локо!

