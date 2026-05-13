Фенове на Локо с надъхващ клип: Пълна мобилизация! Бъди част от инвазията!

Феновете на Локомотив Пловдив от групата Plovdiv's Finest използваха официалната си страница във Фейсбук, за да разпространят надъхващ видео клип. Конкретната реакция на привържениците е свързана с предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА. Битката за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски“.

"Пълна мобилизация в оставащите дни до финала!

Всички за билети!

Сектор Б - онлайн.

Сектор А - само на място от Лаута“, написаха от Plovdiv's Finest към въпросното видео.

"Една последна битка! Заедно! Подкрепи Локомотив без оправдания!

Бъди част от инвазията!

20 май

Всички в София!", са посланията на "черно-белите" фенове.