Фенове на Локо с надъхващ клип: Пълна мобилизация! Бъди част от инвазията!

Феновете на Локомотив Пловдив от групата Plovdiv's Finest използваха официалната си страница във Фейсбук, за да разпространят надъхващ видео клип. Конкретната реакция на привържениците е свързана с предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА. Битката за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски“.
"Пълна мобилизация в оставащите дни до финала!
Всички за билети!
Сектор Б - онлайн.
Сектор А - само на място от Лаута“, написаха от Plovdiv's Finest към въпросното видео.
"Една последна битка! Заедно! Подкрепи Локомотив без оправдания!
Бъди част от инвазията!
20 май
Всички в София!", са посланията на "черно-белите" фенове.