Време за варненско дерби на Североизток - горещи страсти и морски емоции

Днешният ден отново ще бъде подвластен на варненското футболно дерби. На дублиращите състави се пада отговорността да защитят натрупания през годините авторитет и клубна чест. Морското вълнение ще залее трибуните, а духът на истинското дерби ще се пренесе на терена.

В последните издания „моряците“ имат превес в срещите срещу „соколите“ при най-младите. Към настоящия момент „Черно море“ е значително по-напред в класирането в сравнение с градския си съперник. Срещата на стадион „Спартак“ ще даде възможност пред варненската публика да оцени състоянието на младите таланти и в двата отбора.

По отношение на кадрите, произведени от школите на двата клуба, „Черно море“ има осезаемо предимство. Не е тайна, че ДЮШ на „моряците“ е една от най-добрите в страната, а играчи като Мартин Минчев, Иван Дюлгеров и Виктор Попов днес се състезават успешно и зад граница.

През последните няколко години продуктивността на школата на „Черно море“ продължава да има своите реални измерения. Превърна се в традиция след всеки сезон клубът да налага поне по един футболист от дубъла в първия състав, воден от Илиан Илиев. Към момента Берк Бейхан, Росен Стефанов, Николай Златев и записалият първите си минути в професионалния футбол Емануел Няголов са сред играчите, от които се очаква да определят бъдещето на българския футбол.

Редица юноши на „Черно море“ се представят силно и в други български клубове. Достатъчно е да се споменат имената на Николай Минков от „Ботев“ (Пловдив) и голмайсторът на „Янтра“ Денислав Ангелов.

Интересен е фактът, че „соколите“ също могат да се похвалят с няколко впечатляващи младоци, въпреки негативните резултати през този полусезон в Трета Североизточна лига. Две момчета от школата отбелязаха най-сериозен прогрес през последната година. Халфовете Дамян Йорданов и Цветослав Маринов към днешна дата са твърди титуляри в селекцията на Гьоко Хаджиевски и младежки национали.

Сред интересните имена в тима на младите „соколи“ личат още защитникът Кристиян Курбанов, крилото Александър Александров и вратарят Валентин Димитров, който записа своя дебют за първия тим в срещата срещу „Ботев“ (Пловдив).

В подобни дерби сблъсъци никога няма изявен фаворит, независимо от моментното състояние на двата отбора. За младите футболисти тези емоционални двубои са идеална възможност да бъдат забелязани.

Срещата между дублиращите тимове на „Спартак“ и „Черно море“ е днес от 17:00 часа на клубния стадион на „соколите“.