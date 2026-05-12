Косич: Ще направим всичко възможно да сме пети

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич бе разочарован от поражението на своя отбор с 0:2 от Черно море от битките за баража за Европа на efbet Лига. Специалистът е на мнение, че

"Черно море е много труден за побеждаване. Преди една ситуация реши мача, днес противникът спечели. Имахме нашите възможности да отбележим, трябваше да се представим по-добре. Поздравявам Черно море, беше трудно да създадем ситуации. Трябва да направим всичко възможно да завършим на петата позиция. Трябва да намерим решение на проблемите и да се представим по-добре от днес. Гордея се с отбора ми и с постигнатото до момента, но все още не сме постигнали нищо значимо. Важно е как тренираме, предстоят много важни три мача до края и ще направим всичко възможно да сме максимално добри в тях. Трябва да се справим с жълтите картони, гордея се с играчите. Нашите фенове не останаха щастливи, но нямаме време за нещо повече", заяви Косич.