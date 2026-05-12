  Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  БПФЛ: Локомотив (Пловдив) взима сектор "А"

БПФЛ: Локомотив (Пловдив) взима сектор “А”

  • 12 май 2026 | 12:50
Българската професионална футболна лига обяви, че продължава продажбата на билетите за финала на Sesame Купа на България.

Финалната среща ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион „Васил Левски" и ще противопостави един срещу друг отборите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София.

В системата са пуснати в продажба следните сектори и блокове:

Сектор Б (за привърженици на Локомотив Пловдив) - блокове 16, 17, 18, 23 и 24 Сектор В (за привърженици на ЦСКА) Сектор Г (за привърженици на ЦСКА) - блокове 34, 35, 36, 43, 44, 45

САМО на касите на стадион "Локомотив" в Пловдив ще се продават билети за Сектор А.  

Цени на билетите

Сектори Б и Г - 12 евро (23,47 лева) 
Сектори А и В - 20 евро (39,12 лева) 
Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева)

Начини за закупуване на билети

Билетите могат да бъдат закупени в системата на Eventim.bg, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи. Билети за Сектор А могат да бъдат закупени САМО на касите на стадион "Локомотив" в Пловдив.

Важно за достъпа на феновете

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

