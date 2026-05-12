Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

Черно море и Локомотив (Пловдив) играят при 0:0 на "Тича" в среща от групата, бореща за място на баража за европейските клубни турнири.

В момента Локомотив (Пловдив) заема лидерската позиция в класирането с актив от 52 точки след 33 изиграни мача. Веднага след тях се намира съставът на Черно море, който е втори с 51 точки, изоставайки само с една точка от върха в групата. Черно море влиза в този двубой след победа над Ботев (Пловдив) с 2:0, като в последните си пет срещи записа още равенство с Арда (Кърджали) 0:0, минимален успех срещу Локомотив (Пловдив) с 0:1, тежка загуба от ЦСКА 1948 с 0:4 и нулево реми с Лудогорец. От друга страна, Локомотив (Пловдив) демонстрира отлична форма с победи над Арда 2:0 и Ботев (Пловдив) 2:0, като между тях направи равенство с Арда 1:1 в турнира за Купата.

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 50. Томбак, 28. Дробаров, 3. Атанасов, 8. Дончев, 71. Панайотов, 13. Няголов, 29. Бейхан, 10. Чандъров, 19. Лазаров, 26. Жоао Бандаро

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1 Милосавлевич, 5. Павлов, 4. Киндриш, 13. Риан, 33. Атанасов, 12. Али, 22. Иванов, 29. Чорбаджийски, 99. Лами, 7. Идриз, 77. Цварц