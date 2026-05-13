Боримиров: Левски ще прави ударна селекция за Европа

Левски ще атакува основната фаза на Шампионската лига с отбора, който вдигна титлата. "Мач Телеграф" научи, че към днешна дата ръководството на клуба няма желание да продава нито един от основните футболисти на тима, а дори напротив - идеята е да се направи ударна селекция, за да може треньорът Хулио Веласкес да има повече опции за титулярния състав.

Припомняме, че през последните месеци се говори за огромен интерес към поне четирима футболисти на тима - Майкон, Макун, Сангаре и Бурас, за които се твърди, че чужди клубове са готови да дадат милиони.

Отделно "сините" шефове вярват, че самите играчи няма да искат трансфер, докато отборът играе в европейските клубни турнири. "Искаме да присъстваме трайно и да се представим по най-добрия начин в Европа. Заради това не искаме да се разделяме с футболисти от основния състав. Отделно всеки би желал да играе с Левски в евротурнирите. Разсъждавам от моята позиция и не мисля, че някой би искал да ходи в друг отбор, ако Левски е част от турнирите", коментира пред "Мач Телеграф" изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров.