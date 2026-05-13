Феновете на Локомотив (Пд) изкупиха 6000 билета за два дни

Привържениците на Локомотив Пловдив са изкупили 6000 билета за финала срещу ЦСКА на 20 май в турнира за Купата на България, който ще се играе на националния стадион “Васил Левски”. Информацията бе официално съобщена от фен клуба на Локомотив, като активизацията в “черно-бялата” общност продължава.

Sportal.bg публикува текста без редакторска намеса:

“6000 черно-бели сърца вече запазиха своето място за финала!

Силната активизация на всички локомотивци вече дава своя ясен резултат. Само за два дни черно-бялата общност показа какво означава вярност, отдаденост и любов към клуба. Благодарим на всеки, който вече осигури своето място за финала и доказа, че Локомотив никога няма да върви сам.

Призоваваме да продължим със същата мотивация и през следващите дни, без да чакаме последния момент. Предстои битка, в която не трябва да пестим сили, а да дадем 110% от себе си.

Локомотив има нужда от всеки един по трибуните!

От днес в продажба са пуснати и билетите за сектор А, които ще се продават само на касите на „Лаута“. Те ще работят всеки ден от 11:00 до 19:00.

Един за всички, всички за Локомотив!”