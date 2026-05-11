Чиликов: С мен не се работи лесно, но това е резултатът

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов беше много емоционален след равенството с Фратрия (2:2), с което "драконите" си осигуриха промоция в efbet Лига. Отборът се завръща в елита на българския футбол след сезон 2019/20.

"Честитя на абсолютно всички и огромно благодаря. Обичам ги всички, имаме страхотно уважение в целия отбор. Искам да честитя официално и на Левски. Радвам се за всички. Благодаря на моето семейство, което през тези две години знаят как преживявам всичко и са били до мен. Специално искам да благодаря на феновете, ръководството, екипа и на футболистите. Те направиха невероятни две години. Това е резултатът. Изтърпяха много критика, много тренировки. С мен не се работи лесно, но с работа и себераздаване футболът те награждава в даден момент. Няма случайности във футбола.

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Няма как да е лесно при положение, че изкарахме много тежка зима. Всичко беше на моята глава и на екипа. Контузените футболисти са много важни за нас. Имам големи симпатии към всички. Съжалявам много за тях. Те са част от тази победа. Всички имат сериозен принос.

Искам да си почина. Това е моята единствена цел. Знам, че няма време за почивка във футбола. Това, което преживяхме през последния месец и половина, ми дойде малко в повече. Направихме може би два слаби мача през целия сезон. Това е страхотно постижение в моите очи. Имаше моменти, в които някои отбори ни надиграваха", каза Чиликов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto