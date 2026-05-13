Кметът на Стара Загора с изявление след срещата с Георги Иванов

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров проведе среща с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов за лиценза на Берое. Градоначалникът сподели, че на нея са присъствали и трима от ветераните на клуба, като вече е ясно и в какъв размер са задълженията на заралии, за да отговарят на всички условия.

"Току-що приключихме срещата с Президента на БФС- Георги Иванов, която беше изключително конструктивна. Присъстваха и Теньо Минчев, Ивко Ганчев и Димитър Петров от ветераните. Запознахме се с финансовите задължения, които Берое има да изчисти, за да отговаря на всички условия.

Водят се вече разговори с привърженици на отбора от бизнеса, които ще помогнат това да се случи. Благодаря им!", написа Тодоров във "Фейсбук".