Артур Мота: Концентрацията на отбора беше на високо ниво

Вратарят на Берое Артур Мота говори след победата на своя тим над Добруджа. “Заралии” се наложиха с 1:0 като гости.

“Момчетата искаха да спечелим този мач. Раздадохме се както физически, така и тактически. Най-важното в този мач е, че искахме да го спечелим повече, отколкото другия тим.

Беше труден двубой, но концентрацията на отбора беше на високо ниво. Ако бяхме подценили малко някоя ситуация, можеше да падне гол. Искам да поздравя всички мои съотборници. Сега ще празнуваме в съблекалнята.

Най-важното за нас, когато сме на терена, е да сме заедно, да сме концентрирани, да показваме максимума. Останалото го оставяме настрани и искаме само победата”, заяви Мота.