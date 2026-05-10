Урибе: Ако зависи от резултатите, Берое ще остане в efbet Лига

  • 10 май 2026 | 21:26
Старши треньорът на Берое Хосу Урибе говори след минималния успех с 1:0 над Добруджа, с който отборът се измъкна от опасната зона в класирането. Наставникът на заралии коментира новината от изминалата седмица, че клубът остава без лиценз за професионален футбол.

"Във фаза защита стояхме много добре на терена. През второто полувреме започна нашата игра. Получи се много равностоен мач. Имахме една ситуация, при която успяхме да вкараме и взехме трите точки.

Момчетата се намират в много добра форма. Беше една много тежка седмица за нас. С всички тези неща, които трябваше да чуем. Футболистите играят и ако зависи от резултатите, ще останат в efbet Лига.

Ние говорим на терена. Искаме да печелим мачове. Трябва да оставим отбора на Берое в efbet Лига с битка и раздаване на 100%", заяви Урибе.

Снимки: Startphoto

