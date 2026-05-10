Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

  10 май 2026 | 10:36
Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров предприема активни действия във връзка със ситуацията около ПФК Берое.

В сряда той ще проведе среща с президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, с цел да се запознае с всички факти и документи, свързани с лицензионната процедура на клуба.

Кметът Тодоров обясни, че на първо четене информацията е притеснителна, тъй като са констатирани различни финансови нарушения.

„Искам да получа информацията от първа ръка и да видя документи и отчети, за да се разбере какво е реалното състояние на футболния клуб. Ще поканя представители на клуба на ветераните и на фен клуба да дойдат с мен, за да се запознаем всички със ситуацията и оттам нататък да знаем как ще се процедира по отношение на по-нататъшното развитие на „Берое“, заяви кметът Живко Тодоров.

Ситуацията около бъдещето на ПФК „Берое“ е сериозна, тъй като Лицензионната комисия към Българския футболен съюз Български футболен съюз официално отказа лиценз на клуба за сезон 2026/2027. Причината е неизпълнение на финансовите критерии от Наредбата за национално клубно лицензиране. Това поставя отбора пред реалната опасност да не участва в Първа лига през следващия сезон.

Клубът все пак има възможност да защити лиценза си, като в 7-дневен срок може да обжалва решението и да представи пред Лицензионната комисия документи и доказателства за изпълнение на изискванията.

Собственик на ПФК „Берое“ (Стара Загора) от юни 2023 г. е Ернан Банато, който представлява компанията CRD Sport . Банато пое управлението на клуба от Сдружение за подкрепа на футбола – Берое.

„Следя ситуацията в „Берое“. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще останем такива. Ще направим всичко възможно клубът да се изправи отново на крака. Още нямам пълната информация, но ще помогнем с всички сили „Берое“ да се върне там, където му е мястото“, заяви с категоричност кметът Живко Тодоров.

