Кметът на Стара Загора ще поиска среща с БФС

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров използва социалните мрежи, за да коментира ситуацията в Берое. Както е известно, клубът остана без лиценз за професионалния футбол, а градоначалникът обяви, че ще поиска официална среща с Българския футболен съюз.

"Следя ситуацията в Берое. Информацията, която получавам, е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубa ни да се вдигне отново на крака", написа Тодоров.